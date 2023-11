Due furti all’alba. Nel mirino la ricevitoria in viale Borri e l’Enaip

Due furti all’alba a poco tempo di distanza uno dall’altro, è accaduto a Varese, bersaglio dei malviventi prima la ricevitoria in viale Borri, quindi l’Enaip in via Uberti. I ladri sono entrati in azione tra mercoledì e giovedì, dopo i colpi sono riusciti a far perdere le loro tracce nonostante il rapido intervento delle forze dell’ordine e del personale di vigilanza. Secondo una prima ricostruzione i malviventi hanno messo a segno il primo assalto intorno alle 5, hanno forzato l’ingresso della ricevitoria, quindi sono entrati in azione e hanno agito con rapidità dal momento che nel frattempo era scattato l’allarme. Hanno arraffato una delle cassette cambiamonete e poi si sono dati alla fuga. Meno di mezz’ora dopo la seconda incursione all’Enaip, il copione lo stesso messo in atto negli ultimi mesi in altre scuole: i ladri forzano una delle porte, poi scassinano due distributori automatici per asportatare monete e merendine. Indagini sono in corso per individuare gli autori dei due colpi.