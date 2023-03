Due colpi in sette giorni Il cinema Prealpi nel mirino dei ladri

Da rubare non c’era molto ma i ladri, o forse il ladro, ha preso di mira il cinema Prealpi per due volte. La sala, situata accanto alla parrocchia della Sacra Famiglia, di proprietà della comunità pastorale ma gestita dalla Mastercine, è stata depredata 2 volte in meno di dieci giorni. A scoprire il furto sempre l’addetto delle pulizie al suo arrivo al mattino. Il primo colpo il 5 marzo: nelle prime ore del mattino i ladri hanno danneggiato la porta antipanico e sono riusciti ad entrare. Hanno messo sottosopra il bar e sono riusciti a prendere il poco contante in cassa. La proprietà ha subito sistemato i danni in modo da garantire l’apertura. Stesso copione il 12 marzo con una nuova incursione: tanto disordine, tanti danni anche questo blitz. Nessun disagio o problema per gli spettatori che quasi non si sono accorti delle avvenute effrazioni.