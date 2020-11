Busto Garolfo (Milano), 26 novembre 2020 - Tornano gli spacciatori lungo la pista ciclabile che porta da Busto Garolfo alla frazione inverunese di Furato. Sono in molti i cittadini che hanno segnalato in questi giorni l'attività costante di spaccio nei boschi. I residenti poi chiamano in causa il sindaco di Busto Garolfo: "Con la stessa verve con la quale ha chiuso i parchi giochi ai bambini, il sindaco dovrebbe venire qui di persona a vedere cosa succede ogni giorno sul suo territorio, con spacciatori che continuano a vendere droga alla luce del giorno".

