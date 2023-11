Dopo tre anni di botte e ricatti condannato il figlio-aguzzino

Salvata dal Centro Anti Violenza di Magenta dalle botte e dai pestaggi a sangue di un uomo. Non uno a caso però: suo figlio. È una storia di stra-ordinaria violenza di genere quella che vede protagonisti una 60enne di Magenta, A.B., e suo figlio di 36 anni. A portarla alla luce, all’indomani della sentenza di condanna, un’altra donna: l’avvocato Marzia Rischio, legale della vittima. Intervenuta su segnalazione dello Sportello Donna, l’avvocato è riuscita a far condannare a 2 anni e 8 mesi per lesioni, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento il figlio violento, che per oltre 3 anni ha malmenato, ricattato e torturato psicologicamente sua madre, operaia turnista di 60 anni, che l’aveva riaccolto in casa dopo il fallimento del proprio matrimonio. "È una tragedia familiare che affonda le proprie radici nei modelli comportamentali che i bambini si trovano davanti da piccoli – commenta la Rischio -. Un bambino che in famiglia vede il padre picchiare la madre, da adulto lo farà a sua volta con la propria donna. Per questo è importante che le donne vittime di violenza in famiglia agiscano al più presto".

Proprio com’è stato nel caso di Magenta, la cui vittima s’è salvata dalla violenza del figlio solo perché un giorno di due anni fa, dopo l’ennesima visita per traumi e lesioni refertata all’ospedale, si è lasciata convincere a chiedere aiuto al Telefono Donna di Magenta. L’avvocato Rischio ha immediatamente fatto scattare il Codice Rosso, ottenendo dal tribunale un divieto di avvicinamento alla donna. La madre per non metterlo in mezzo a una strada gli ha lasciato la casa ed è tornata vivere con l’anziana madre di 91 anni, ma il figlio ha continuato a darle il tormento. Alla fine sono arrivate la denuncia e il carcere.

Silvia Lodi Pasini