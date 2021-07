Abbiategrasso (Milano), 11 luglio 2021 - Tragedia sventata in un appartamento di Abbiategrasso, ieri nel tardo pomeriggio, grazie all'intervento tempestivo dell'ambulanza di Ata Soccorso. L'equipaggio è intervenuto in un'abitazione di via Canonica, all'ingresso della città a ridosso della statale Est Ticino, per prestare soccorso a una donna di 41 anni trovata agonizzante a causa di un gesto autolesionistico. A dare l'allarme al 118 sono stati i parenti che vivono assieme alla donna. I soccorritori hanno subito praticato il massaggio cardiaco, seguito dalla defibrillazione. Due pratiche letteralmente provvidenziali, che hanno evitato il peggio. Poi la corsa a sirene spiegate all'ospedale di Vigevano dove la quarantenne è stata ricoverata in terapia intensiva.

