Domani i funerali della donna 40enne travolta da un pirata

Si terranno domani alle 10 a Tradate nella chiesa di Santo Stefano i funerali di Giuseppina Caliandro, la donna uccisa a Gemonio, travolta nella serata di sabato primo luglio da un’auto alla cui guida c’era un uomo, ricercato per omicidio volontario. Dopo gli accertamenti necessari e l’autopsia, eseguita giovedì, dalla Procura della Repubblica di Varese è arrivato per i familiari il nulla osta alle esequie. A Tradate la donna era cresciuta, da ragazzina aveva giocato a calcio nella formazione giovanile, nel 2019 si è trasferita a Gemonio, ma nella città vivono i genitori e i tanti amici della 41enne. Nei giorni scorsi è stata ritrovata l’auto utilizzata dall’omicida per travolgere la donna, la vettura presentava evidenti i segni dell’investimento ed è stata sequestrata. L’uomo ha un nome e un volto, e potrebbe essere fuggito all’estero.