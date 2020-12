Legnano (Milano), 29 dicembre 2020. Due sedi - a Legnano in via Abruzzi 14 e nella vicina Busto Arsizio in piazza Fratelli Rosselli - che sono un punto di riferimento imprescindibile quando si entra nel mondo delle golosità. Stiamo parlando della "Dolce Legnano", storica azienda dolciaria con 35 dipendenti della Città del Carroccio che è anche pasticceria con produzione propria e offre una vasta gamma di prodotti sia dolci sia salati in grado di accontentare tutti i palati. Tra l'altro, la "Dolce Legnano" è anche bar e caffetteria, e quindi luogo d'incontro ideale per colazioni e pranzi in compagnia. Il momento difficile che stiamo tutti vivendo - fra lockdown, fasce gialle, arancioni e rosse e limitazioni agli spostamenti fra Comuni - ha obbligato consumatori e aziende a rivedere abitudini e modalità organizzative.

E così è stato anche per la "Dolce Legnano". "Nei giorni di fascia arancione ci siamo organizzati con le vendite d'asporto - racconta il direttore generale Roberto Castellano - in modo da poter sempre accontentare le richieste della nostra affezionata clientela". Nelle settimane che hanno preceduto il Natale, l'azienda dolciaria non ha fatto mancare le proprie tradizionali e originali proposte: dai panettoni ai pandori, dalle torte fresche a delle confezioni natalizie uniche. "Abbiamo proposto anche croccanti col cioccolato e frutta secca di alta qualità". Una strategia che ha funzionato.

Natale archiviato, gli occhi di tutti sono ora puntati al Capodanno alle porte. Anche se quest'anno il veglione, giocoforza, sarà anticipato di qualche ora e avrà, per così dire, il freno tirato. La "Dolce Legnano" - aperta con orario continuato dalle sette del mattino alle 19,30 - è ancora una volta a disposizione dei legnanesi con proposte dolci e salate di ogni tipo. Quest'anno accompagnate da un augurio speciale: "Pur consapevoli che il 2021 sarà un anno economicamente difficile per tutti, siamo comunque fiduciosi. Resisteremo e torneremo più forti che mai", è il brindisi che fa idealmente Roberto Castellano.