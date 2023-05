Discarica di Cerro addio, il sindaco: "Al posto dei rifiuti un parco fotovoltaico"

Ex discarica Simec: pietra tombale dopo anni di carte bollate. "Finalmente possiamo dire: mai più discarica" spiega il sindaco di Cerro, Nuccia Berra, che ha spiegato in conferenza stampa il lavoro lungo e difficile, che hanno visto i legali ed i tecnici del Comune molto impegnati al fianco della Giunta per trovare la soluzione alla vicenda della mega discarica. "Chiudere questa difficile pagina della storia di Cerro è molto importante e farlo attraverso un progetto green come il fotovoltaico è quasi incredibile.

Se mi avessero detto, 5 anni fa, che sarei riuscita a chiudere definitivamente l’ex discarica con un progetto dall’altissimo valore ecosostenibile come il parco fotovoltaico non ci avrei creduto. Invece abbiamo portato a casa questo protocollo d’intesa che contiene anche un’opera tutt’altro che secondaria: la rotatoria sulla via S. Clemente. Grazie a questo progetto metteremo in sicurezza la viabilità della zona industriale, riusciremo a rallentare il traffico veicolare sulla via e potremo sgravare il traffico pesante di attraversamento che poteva derivare dall’attuazione del progetto. La problematica della ex discarica fu la prima insidia che dovetti superare, nel 2018, quando venni eletta sindaco. Fu il mio “Battesimo del Fuoco“, ma grazie alla squadra, all’esperienza sul caso, riuscimmo a impostare una strategia che si verificò vincente. Vedere oggi tutto ciò scritto su un protocollo d’intesa è un grande passo in avanti".

Tutto nacque quando, nel 2009, l’allora amministrazione decise di dichiarare esaurito l’accordo del 1999, non tenendo in debita considerazione che sarebbe rimasto un "buco" che qualcuno poteva riempire con una nuova discarica. Così nel 2018, le tanto temute preoccupazioni sono realtà: viene presentato un nuovo progetto per riempire il "buco" con rifiuti speciali e la paura di una nuova discarica diventa concreta e inizia una lunga battaglia legale. In questi giorni l’accordo che pone finalmente la parola fine sull’annosa vicenda della discarica col protocollo d’intesa con la proprietà della ex discarica che prevede la rinuncia alla riapertura, il ripristino dell’area depressa, oltre a un contributo compensativo per il Comune di circa 3.500.000 euro.