Discarica abusiva vicino al cimitero

"È una situazione di degrado inaccettabile a pochi metri da un luogo santo che dovrebbe essere tutelato con il massimo decoro per i nostri cari. Ci auguriamo si intervenga il prima possibile". L’ex sindaco Massimo Cozzi stigmatizza la discarica abusiva che si è formata a pochi metri del camposanto. Neppure le festività natalizie sono riuscite a frenare l’inciviltà di alcuni individui. Gli ignoti responsabili, nei giorni conclusivi del 2024, hanno lasciato terre, rocce di scavo e detriti edili, probabilmente residui di qualche intervento non smaltiti regolarmente. Piastrelle, laterizi e frammenti murari giacciono ora in bella vista a pochi passi dal cimitero. Un altro episodio, segnalato sempre da Cozzi, riguarda l’abbandono di sacchi di spazzatura vicino all’ingresso del laghetto di Cantone, un’area che, priva di vigilanza, si presta facilmente a tali atti illeciti. Chr.Sor.