Legnano (Milano), 2 ottobre 2019 - Da ieri, 1 ottobre, stop alle vetture e ai mezzi più inquinanti in circolazione sulle nostre strade. Il tutto in previsione di un autunno e di una stagione invernale che, anche grazie ai presupposti di una sensibilità ambientale più acuita, tutti vorrebbero più “pulita”. Sono infatti entrate in vigore le misure antismog previste per le quattro regioni del bacino padano, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto e che riguardano da vicino tutti i comuni dell’Alto Milanese.

La prima novità è che in Lombardia da quest’anno le limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli euro 3 diesel saranno estese per tutto l’anno (e non sino alla fine di marzo) e sono applicate nei 209 Comuni di Fascia 1 (praticamente tutti i Comuni dell’Alto Milanese) e nei Comuni di Fascia 2 sopra i 30mila abitanti (nella zona solo Abbiategrasso). La seconda novità è la cosiddetta “scatola nera” collegata all’iniziativa Move In. Di cosa si tratta? Di un sistema che permetterà ai proprietari ai automezzi Euro 0 o diesel Euro 0, 1, 2 e 3 con limiti alla circolazione di circolare senza blocchi orari o giornalieri, ma rispettando solo un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale, calcolato in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Proprio la scatola nera installata sul veicolo, consentirà di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare a un’infrastruttura tecnologica dedicata. Le percorrenze annuali concesse variano tra i mille e i 9mila chilometri, a seconda della categoria Euro e di quella del veicolo in questione.

Il conteggio dei chilometri è ovviamente effettuato solo sui tratti stradali percorsi all’interno del perimetro delle aree geografiche oggetto del provvedimento restrittivo. Per registrarsi il primo passaggio va compiuto attraverso il portale www.movein.regione.lombardia.it. Tutto a casto zero? No, in realtà il costo della scatola nera è di 50 euro per il primo anno (30 euro per l’installazione e 20 euro per il servizio) e di 20 euro a ogni rinnovo.

Questo a livello regionale, ma le politiche ambientali connesse agli spostamenti sul territorio sono anche oggetto di interventi su base locale. È stato messo online all’indirizzo www.altomilanesesimuovebene.it il questionario del progetto “L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile”. Come si muovono i cittadini di Legnano, Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese? Quali soluzioni trovano appropriate per rendere i loro spostamenti più “green”? Sul sito internet dedicato all’iniziativa, è possibile trovare anche la presentazione del progetto e i moduli di iscrizione ai corsi per mobility manager.