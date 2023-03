"Diamoci una mano" per portare un pasto caldo a chi ha bisogno

Mettono in azione la solidarietà, sono i giovani volontari del gruppo "Diamoci una mano" che da alcuni anni a Busto Arsizio con la loro iniziativa portano un sorriso e un pasto caldo in occasione di feste speciali, quelle che sempre riuniscono in un’atmosfera di gioia le famiglie, Natale e Pasqua, alle persone in difficoltà. Famiglie che anche in quelle feste rischiano di essere ai margini, faticando per avere un piatto in tavola mentre nelle maggior parte delle case c’è sovrabbondanza di cibo che purtroppo finisce poi con alimentare lo spreco. "Noi ci siamo – dice Matteo Vago, tra i promotori del gruppo – Pasqua si avvicina e vogliamo renderla una festa davvero per tutti. Il nostro scopo è quello di portare felicità e sorrisi a chi è in difficoltà e un sorriso non riesce sempre ad averlo mentre condividendo un pasto caldo, vogliamo fare vivere quella spensieratezza tipica di un giorno di festa a chi sta vivendo situazioni difficili". I giovani di "Diamoci una mano" lanciano il loro appello: hanno bisogno dell’aiuto di persone generose per la loro iniziativa. "Aiutarci è facile – spiega Matteo - chi vuole potrà portarci alimenti a lunga conservazione e piatti già cucinati che poi distribuiremo alle famiglie che andremo a trovare il giorno di Pasqua". Sono due i giorni in calendario per la raccolta, sabato 1 aprile e venerdì 7 aprile. Continua il giovane volontario " Quest’anno il ritiro è all’oratorio di San Luigi,via Miani 3, domani, 1 aprile, dalle 16 alle 18 ritireremo cibo a lunga conservazione (pasta, cibo in scatola, latte, olio, dolci...), assorbenti femminili, che sono un costo obbligato per le donne e alimenti per l’infanzia, mentre venerdì 7 aprile, sempre dalle 16 alle 18 ritireremo ancora cibo a lunga conservazione ma anche piatti già cucinati che le persone ci vorranno donare e che noi porteremo il giorno di Pasqua sulla tavole delle famiglie bisognose, contribuendo a regalare un po’ di serenità". Per informazioni contattare il numero 3462281305. R.F.