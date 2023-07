Di nuovo tutti in strada È tornata la notte bianca

di Sara Giudici

Per dimenticare le rinunce del Covid e quelle legate alla mancanza di un piano sicurezza l’Amministrazione comunale punta tutto sulla notte bianca. L’evento è stato realizzato ieri sera come una Bursket night ossia come una festa con artisti di strada. La città è stata letteralmente chiusa fin dal tardo pomeriggio con divieti di sosta e di transito in centro e in tutta la zona circostante. Per permettere ai partecipanti di arrivare comunque in città sono però stati resi gratuiti tutti i posteggi. La serata è iniziata alle 18 con aperitivi e cene in tanti locali cittadini dalle 20 gli spettacoli di giocoleria per grande e per bimbi in piazza Avis e Schuster e un dj set per i più giovani.

Alle 21 l’evento clou in piazza Libertà con il piano sky un mezzo piano che si è sollevato con una coreografia emozionando i presenti radunati intorno alla performer arrivata ad un’altezza di tre metri. Tutti gli eventi si sono ripetuti più volte nel corso della serata perchè l’Amministrazione ha volto che fosse coinvolto tutto il centro. Alle 21,30 il giro del centro del sindaco Augusto Airoldi con il responsabile di Confcommercio Saronno del Duc Luca Galanti.

L’obiettivo dell’Amministrazione con questo evento era di proporre un evento di livello che desse il via alla stagione estiva nel tentativo di concretizzare il progetto di "una Saronno sconfinata". La sfida continua dalla prossima settimana con le aperture del giovedì sera che complici i saldi dovrebbe avere una grande partecipazione visto che quest’anno sono iniziate una settimana dopo.

Indispensabile per la riuscita della serata l’attività della polizia locale che ha gestito le chiusure e le presenze anche attorno alla zona del mercatino degli hobbisti strutturato in modo da arricchire la proposta ma non costituire una concorrenza per le attività commerciali. L’adesione è stata importante con praticamente tutti bar e ristoranti aperti e anche tutte le attività che hanno aperto le porte almeno fino alle 23.