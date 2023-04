Delpini rende omaggio alla tomba di santa Beretta Molla

Volge al termine l’anno centenario della nascita di santa Gianna Beretta Molla. Oggi, nel giorno in cui la chiesa ricordo santa Gianna ci sarà una messa al cimitero di Mesero presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini ( 10.30), concelebrata dai sacerdoti del decanato, sull’altare della cappella in cui riposano i corpi di Gianna Beretta Molla, del marito e della figlia Mariolina. Alla sera Delpini sarà a Magenta, in Basilica, per celebrare i riti di chiusura della porta santa. Quattro le porte sante aperte per la concessione dell’indulgenza plenaria in questo anno centenario: la Basilica di Magenta, la chiesa del Buon Consiglio di Ponte Nuovo, il santuario della Famiglia di Mesero e la chiesa di Trezzano sul Naviglio, l’unica nella Diocesi ambrosiana intitolata a santa Gianna. Per celebrare la figura di santa Gianna c’è stato anche un pellegrinaggio a Roma il 15 marzo in cui papa Francesco ha firmato una pergamena che stasera verrà controfirmata dall’arcivescovo Delpini. G.Ch.