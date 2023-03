Del Gobbo al tavolo con il commissario

Le osservazioni

e le richieste fatte dal Comune di Magenta in merito alla superstrada

di prolungamento a sud della Boffalora Malpensa sono state tutte recepite. È emerso dall’incontro che il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo ha avuto ieri col commissario Anas Eutimio Mucilli. "In particolare – dice Del Gobbo – sarà realizzato un sovrappasso ciclopedonale che collegherà la pista ciclabile Magenta – Pontevecchio. Questo permetterà l’utilizzo in sicurezza di questa pista, utilizzata dagli amanti della bici e fondamentale anche per collegare

la città con il Parco

del Ticino". G.M.