Decine di piante tagliate lungo le sponde "Uno scempio ambientale e illegale"

All’inizio era stata Legnano, con la pulizia della roggia Molinara nella zona del Castello effettuata attraverso una "rasatura" risultata ben più che sgradita al gruppo degli Amici dell’Olona, che non avevano esitato a definirla devastante per l’ecosistema fluviale: adesso la questione si è allargata anche agli altri Comuni che sono attraversati dal corso dell’Olona, perché le operazioni di pulizia sulle sponde proseguono in queste settimane e il giudizio complessivo sugli interventi da parte dello stesso gruppo è, se possibile, ancora più duro. "Il disastro ambientale e paesaggistico - è stato il primo allarme lanciato attraverso la pagina Facebook del gruppo - si è ripetuto a San Vittore Olona, dove addirittura sono state fresate le sponde distruggendo l’habitat naturale in un luogo di interessante biodiversità". Anche nella zona della Provincia di Varese il Consorzio che si sta occupando della pulizia avrebbe prodotto ulteriori danni tagliando numerosi alberi che punteggiavano le sponde del fiume tra Fagnano, Solbiate e Gorla. "Cerchiamo notizie sui responsabili di questo ingiustificabile misfatto" ha tuonato nei giorni scorsi il portavoce degli amici dell’Olona nonché consigliere comunale a Legnano per il Movimento dei Cittadini, Franco Brumana.

"Il Consorzio è intervenuto affermando che “molti non sanno che una legge non permette di fare crescere alberi fino a una certa distanza dalla riva“ - ha scritto ancora Brumana, che ha poi contestato questa stessa affermazione -. L’articolo 96 del testo unico delle opere idrauliche non dispone il taglio degli alberi, ma ne vieta le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei nel caso in cui costringano la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque. Nel nostro caso non risulta che gli alberi tagliati impedissero il deflusso delle acque. Lo stesso articolo vieta lo sradicamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi". Il confronto, che assume la dimensione di uno scontro, sta dunque proseguendo e domenica lo stesso Brumana ha anche percorso le sponde dell’Olona per un sopralluogo su un tratto del fiume di circa 27 chilometri tra Parabiago e Torba che ha permesso di identificare come "le parti interessate dalla rimozione della vegetazione, entrambe lunghe quasi un chilometro, sono due: una a San Vittore Olona ed una a Fagnano Olona, Gorla Maggiore e forse Solbiate Olona".P.G.