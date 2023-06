Dalla Regione 1 milione e 800mila euro per il Cantù e il Fornaroli

Ottocento milioni di euro per la ristrutturazione e la manutenzione degli ospedali in Lombardia. Le risorse sono contenute in una serie di delibere approvate dalla Giunta regionale su proposta dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso (foto). Si tratta di fondi statali e regionali che fanno parte dell’accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari e per il mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature. Ai due ospedali di Magenta saranno destinati 1.829.800 euro.

"Sono soddisfatta della visita dell’assessore Bertolaso a Magenta e Abbiategrasso, veri punti di riferimento ciascuno con le proprie eccellenze e sui quali Regione Lombardia ha investito molto per consolidare queste strutture quali presidi insostituibili del bacino dell’Ovest Milanese": così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega. Durante la visita Bertolaso ha incontrato anche i direttori delle Case di Comunità di Magenta e Abbiategrasso. Ch.S.