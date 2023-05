Dairago, le devastano il bar per portare via pochi spiccioli

Dairago (Milano), 3 maggio 2023 - "Questa notte alle 4:20 un ragazzo ha sfondato la mia vetrina per prelevare il cassetto della cassa tra l’altro con dentro 40 euro perché ovviamente non lasciamo mai soldi in cassa. Non tanto i soldi quanto il danno della vetrina e dei fili strappati. Sono abbastanza nervosa e amareggiata".

Questo lo sfogo social di Martina Citton, titolare del bar 697 di Dairago, locale che il 14 maggio prossimo avrebbe dovuto festeggiare un anno dall'apertura. Il furto è costato carissimo: vetro della porta rotto, così come le apparecchiature interne. In totale migliaia di euro di danni per un furto che ha portato via pochi spiccioli.