Da Santo Domingo con la cocaina nascosta nella sedia a rotelle

La cocaina, confezionata in 43 involucri, era nascosta nella sedia a rotelle con cui il passeggero di nazionalità statunitense, apparentemente affetto da disabilità, con un tutore alla gamba destra,si muoveva dopo essere atterrato a Malpensa proveniente da Santo Domingo, una delle tratte a rischio narcotraffico. Al varco di uscita, il fiuto del "detective" a quattrozampe Cosmo ha segnalato al militare cinofilo la carrozzella. I Finanzieri del Gruppo di Malpensa hanno quindi effettuato un approfondito controllo della sedia a rotelle usata dal viaggiatore, nutrendo forti sospetti anche circa le motivazioni poco convincenti addotte per il viaggio in Italia su quella tratta a rischio narcotraffico.

I sospetti sono stati confermati: i finanzieri, smontando le singole ruote, hanno constatato un peso anomalo per cui si è deciso di controllarne l’interno dopo un primo controllo risultato negativo ai raggi X. Solo così ci si è resi conto che i trafficanti avevano occultato nella camera d’aria ben 43 involucri contenenti 8,4 chili di cocaina purissima. Alla scoperta del carico l’uomo, sottoposto pure ad una visita medica a cura dell’Assistenza sanitaria aeroportuale finalizzata a valutarne le reali condizioni di salute, è stato arrestato in flagranza e portato in carcere a Busto Arsizio.

R.F.