Da “piantone” a scultura: "Un abbraccio ai varesini"

Il cedro dell’Atlante di via Veratti da tutti a Varese conosciuto come "il piantone", è diventato una scultura, grazie all’artista Niccolò Mandelli Contegni. Dal tronco centenario dell’albero ha preso forma l’opera "Incontro al piantone con Lucia", inaugurata al Castello di Masnago nella mattinata di domenica alla presenza dell’assessore alla Cultura Enzo Laforgia. E c’erano tanti varesini presenti all’evento, a conferma del’affetto per il "piantone", una vita centenaria, messo a dimora nel 1870, da Giulio Adamoli, garibaldino e senatore del Regno,poi abbattuto nel 2019. La scultura ricorda un abbraccio, ha spiegato l’artista "vuole essere un ringraziamento speciale al "nostro" cedro per aver vegliato su di noi per molti anni e un dono per tutti i varesini che lo hanno amato. Trasformarlo in arte mi è sembrato un bel modo di salutarlo". Il cedro sotto altra forma resta tra i varesini con il suo artistico abbraccio. "Questa scultura – ha detto Laforgia – ha il valore di una testimonianza che consegna a memoria imperitura un albero che ha fatto parte della storia cittadina di cui ha visto mutamenti e trasformazioni. È stato così tanto amato da generazioni di varesini che è significativo che una parte di esso, trasformato in un’opera d’arte, entri a far parte del patrimonio dei Musei Civici". Una bella favola: il cedro secolare è diventato il grande abbraccio ai varesini. R.F.