Curato dalla leucemia giovane londinese dona una Family Room

Ha voluto ringraziare l’ospedale, che lo aveva curato da una leucemia linfoblastica, con una raccolta fondi per raggiungere un sogno: quello di donare ai pazienti uno spazio in cui ci si può sentire come a casa. È la storia di Luke Ponsonby (nella foto al centro), giovane londinese che nel 2014 venne soccorso dopo un malore mentre si trovava all’Agusta Westland per imparare a pilotare un elicottero. Un obiettivo che si è ora finalmente realizzato: si sono conclusi i lavori di sistemazione della “Family Room“, un locale arredato come un salotto di casa, che permetterà ai pazienti e ai loro cari di vivere momenti di tranquillità, tra una terapia e l’altra, in un ambiente confortevole. Il progetto ha coinvolto Ail Varese, che ha donato 13.800 euro.