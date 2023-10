Criminalità, i tentacoli sulle province: "Ma il cugino del boss non conta più"

Paolo Aurelio Errante Parrino detto "zio Paolo", 76 anni originario di Castelvetrano, nel Trapanese, lo stesso paese del super latitante Matteo Messina Denaro morto di recente per malattia dopo l’arresto, precedenti per associazione che risalgono al 1997, ora cittadino di Abbiategrasso, per la Dda sarebbe stato elemento attivo e importante, "intermediario per conto della famiglia trapanese dei Pace nella controversia con Amico Gioacchino". Citando, nelle sue richieste di misure cautelari, una serie di episodi a supporto del ruolo che gli viene attribuito: nel novembre 2021, a Castelvetrano avrebbe incontrato anche le sorelle, la nipote e la madre dell’allora superlatitante Messina Denaro.

Nelle centinaia di pagine di richiesta di misura cautelare, compaiono i report di incontri tra gli indagati, richieste di favori e risoluzioni di controversie. "Rappresentando - dice la Procura - il punto di riferimento del Mandamento di Castelvetrano nel Nord Italia.

Mantenendo i rapporti con i vertici di Cosa Nostra, in particolare, con Messina Denaro Matteo, latitante sino al gennaio 2023, rappresentando il punto di raccordo tra il sistema mafioso lombardo e l’ex latitante, a lui trasferendo comunicazioni relative ad argomenti esiziali per l’associazione mafiosa".

Ma per il giudice, la Procura su Parrino – così come per molti altri indagati - ha portato solo "elementi" di tipo "suggestivo", per provare che "abbia continuato a far parte del sodalizio" mafioso anche dopo la fine degli anni Novanta.

Manca, tra le altre cose, la prova "del contenuto degli incontri" tra Parrino e Girolamo Bellomo.

Sempre il Gip, ritiene che non ci sia prova che Parrino abbia messo in pratica la "metodologia mafiosa" nei fatti elencati, definiti dallo stesso giudice come "scarsamente rilevanti".

Inoltre viene ricordato che quando un detenuto si sarebbe rivolto a Parrino affinché intercedesse sul sindaco di Abbiategrasso perché, mentre era in carcere, gli era stata "sequestrata l’abitazione di edilizia popolare", l’intervento del settantaseienne originario della Sicilia si era rivelato "non dirimente", scrive il Gip, trovando l’opposizione del primo cittadino.

Un episodio che dimostra, chiarisce il giudice, che "la presunta associazione" non è "in grado di esercitare alcun potere di controllo sul territorio".

Deve quindi sì ritenersi "un fatto ormai non più contestabile" che Parrino, "abbia fatto parte dell’associazione di stampo mafiosa, ed in particolare del mandamento di Castelvetrano". Ma per il giudice delle indagini preliminari che ha firmato la maxi-ordinanza, in sostanza, a Parrino sono state contestate dai magistrati inquirenti della Direzione distrettuale antimafia di Milano "vicende bagatellari".