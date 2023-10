Cresce in centro l’isola pedonale. Avanza l’iter

Sempre più a misura di pedone il centro, procede infatti l’iter per la pedonalizzazione di via Cavallotti e via Bramante, che già dal prossimo anno saranno liberate dalle auto. "È in corso la progettazione – fa sapere l’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo (nella foto) – l’idea è di cominciare i lavori nel mese di marzo 2024". L’intervento è stato finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando "Sviluppo dei Distretti del commercio 2022 – 2024" e consentirà di ampliare l’area pedonale nella zona di piazza Santa Maria. Non ci sarà solo la chiusura delle due strade al traffico, quindi non solo pedonalizzazione ma anche, aspetto importante, il restyling delle due vie, che saranno abbellite con spazi verdi, a cui si aggiungerà la trasformazione del parcheggio di via San Michele in "smart parking" con punti di ricarica e sensori per monitorare gli stalli. Attenzione confermata dall’assessorato alla Mobilità anche per le piste ciclabili: stanno infatti proseguendo i lavori per migliorare le corsie ciclabili collegando i tratti già presenti nel tessuto urbano,secondo il progetto denominato "Gipadua" (cucitura), di cui è cominciato il primo lotto, finanziato con una parte dei contributi ministeriali per la mobilità sostenibile. Tra

gli interventi già realizzati

di recente una "casa avanzata" per le biciclette al semaforo in via Mazzini all’angolo con via Dante, spazio dipinto di vernice rossa in cui le bici possono arrestarsi in sicurezza davanti alle auto, due erano già state realizzate nei mesi scorsi, all’incrocio tra via Magenta

e via Marco Polo.

R.F.