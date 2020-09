Parabiago (Milano), 6 settembre 2020 - Il pubblico ministero Caramore della Procura di Busto Arsizio ha comunicato la chiusura delle indagini su ipotesi di corruzione, usura e abuso d’ufficio nei confronti di sedici persone, tra i quali figurano tutti i vertici (all’epoca dei fatti) dell’istituto tecnico Maggiolini, ovvero la preside Daniela Lazzati e il suo vice Alfonso Cocciolo. Indagati anche alcuni impiegati amministrativi della stessa scuola e imprenditori di Magenta, Gallarate e Olgiate Olona e prestanome che in più occasioni hanno svolto lavori di manutenzione e fornito materali all’istituto. I legali degli indagati hanno un mese di tempo per presentare memorie o chiedere di essere ascoltati prima della richiesta di rinvio a giudizio.

Agli imputati si contesta il fatto di aver organizzato, con la compiacenza degli imprenditori interessati, un sistema tale che attraverso lo spacchettamento degli interventi da realizzare a scuola si potessero eludere le regolari procedure di gara, affidando incarichi senza superare mai i limiti di spesa per i quali si sarebbe invece dovuto ricorrere a gare di evidenza pubblica. Le indagini erano state svolte dalla guardia di finanza.

La posizione di Cocciolo è quella più delicata: a lui si contestano anche casi di usura, Alla notizia dell’apertura delle indagini, l’architetto legnanese Cocciolo si era dimesso dall’incarico di vicepreside del Maggiolini. Cocciolo è noto anche al mondo politico legnanese: è stato consigliere comunale di minoranza negli anni dell’Amministrazione Centinaio, eletto con la lista Unione Italiana, dal quale poi si era successivamente dissociato. Alle elezioni successive, quelle che portarono alla nomina del sindaco Fratus, Cocciolo si era presentato nella lista Movimento X Legnano piazzandosi alle spalle di Daniele Berti (unico eletto) con 115 voti di preferenza. Anche l’ex preside Daniela Lazzati si è da poco buttata in politica. Conclusa dopo 18 anni la parentesi della presidenza del noto istituto scolastico parabiaghese, Lazzati nei mesi scorsi ha accolto la proposta della Lega Nord e si è candidata nella lista che sostiene la conferma a sindaco di Raffaele Cucchi. Alla presentazione della lista la Lazzati aveva elogiato il lavoro di Cucchi «come ho constatato in questi anni di fattiva collaborazione» dicendosi disponibile ad impegnarsi «da un’altra prospettiva, per la città di Parabiago».