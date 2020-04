Legnano, 30 aprile 2020 - «Dal 4 maggio le corse raddoppieranno e ci saranno una serie di regole da rispettare. Facciamo appello al senso di responsabilità dei clienti". Lo ha dichiarato Annarita Polacchini, amministratore delegato di Movibus, presentando le novità attese per il trasporto pubblico locale dell’Ovest milanese in vista della fase 2. L’azienda ha prima di tutto deciso di incrementare le corse, arrivando al 70% del numero massimo previsto, di norma, durante il periodo scolastico. Allo stesso tempo, però, su ogni mezzo sarà necessaria una riduzione drastica del numero dei posti, che dovrebbero calare anche del 70-75% (considerando quelli a sedere e quelli in piedi). Tutto questo per effetto delle normative sul distanziamento sociale.

«Stiamo predisponendo tutte le misure necessarie al rispetto delle regole - ha aggiunto Polacchini -. I controlli saranno continui per monitorare l’affluenza dei clienti e capire se in alcune fasce orarie emergono problematiche come carichi eccessivi o, al contrario, nessuna domanda. Eventualmente siamo pronti a rimodulare le corse in accordo con l’Agenzia del trasporto pubblico locale. La situazione è imprevedibile e servirà sensibilità per intervenire, anche se nella fase 2 non ci aspettiamo flussi enormi di persone".

Tra le regole per viaggiare ci saranno la mascherina obbligatoria, la salita attraverso la porta indicata (quella centrale o posteriore), i sedili alternati come indicato dagli appositi adesivi, e i bollini sul pavimento per il distanziamento delle persone in piedi. Con uno sguardo al futuro, visto che quando riapriranno le scuole questo modello potrebbe diventare insostenibile: "Oggi il sistema regge anche perché il Governo garantisce un corrispettivo per i mancati introiti, che nei mesi del blocco hanno superato il 90%. Ma se in futuro fosse necessario offrire il servizio standard del periodo scolastico con queste modalità dovremmo triplicare o quadruplicare il numero degli autobus e il personale. La questione andrà affrontata con attenzione e guardando ai tempi della città e della scuola".