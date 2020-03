Villa Cortese (Milano), 11 marzo 2020. Il coronavirus è arrivato anche a Villa Cortese. Le autorità sanitarie hanno infatti riscontrato due casi di pazienti positivi al Covid-19 residenti nel piccolo paese al confine con Legnano. Lo ha reso noto l'Ats attraverso il report che quotidianamente viene inviato ai sindaci della Regione Lombardia e che riporta i dati ufficiali relativi ai casi per i quali è stato portato a termine il corretto iter di accertamento. Le procedure di isolamento dei due contagiati, ma anche di controllo e di monitoraggio, sono state prontamente messe in atto dalle autorità sanitarie, che stanno gestendo il caso attenendosi minuziosamente ai protocolli sanitari.

Il sindaco di Villa Cortese Alessandro Barlocco ha espresso la sua vicinanza alla comunità cortesina, augurando ai due pazienti positivi una pronta guarigione: «Colgo inoltre l'occasione per rinnovare i ringraziamenti a tutti gli operatori della sanità per il prezioso ed enorme lavoro che stanno svolgendo in questo periodo di grande criticità. A tutti noi rivolgo l'invito a seguire e divulgare le disposizioni e le misure di precauzione indicate dal Governo e dalle autorità sanitarie. Per uscire prima possibile da questa brutta situazione e ritornare a vivere in pieno la nostra comunità serve il contributo di tutti: aiutiamoci".

In questo periodo di emergenza sanitaria si raccomanda soprattutto alle persone con più di sessantacinque anni di evitare di uscire di casa e non frequentare posti affollati, come ad esempio i supermercati. Per provvedere agli acquisti di generi alimentari, ma anche farmici e prodotti per l'igiene, il Comune di Villa Cortese insieme alla Cooperativa sociale Albatros e alle associazioni Protezione Civile e Croce Azzurra ha attivato un servizio rivolto agli anziani soli che non hanno parenti o conoscenti che possano aiutarli negli acquisti di beni di prima necessità. E' attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 il numero comunale 0331- 434.462.