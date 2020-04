Legnano (Milano), 14 aprile 2020 – Dieci nuovi casi di contagio, ma non nella città principale del territorio, Legnano, che solo un paio di giorni fa aveva fatto segnare un più 30 preoccupante: dieci casi in più nel totale di tutti i 31 Comuni che alla giornata di ieri avevano sul loro territorio almeno dieci positivi al test del coronavirus. Difficile dire se questo sia un dato statisticamente valido e davvero benaugurante considerate le tante variabili che non vengono prese in considerazione, ma resta il fatto che un dato così contenuto non si registrava da tempo nel report giornaliero della Regione Lombardia.

Legnano nei dati di oggi sale di soli due contagi, da 249 a 251. Abbiategrasso resta stabile a quota 151 positivi al test del tampone, mentre Magenta aggiunge un solo nuovo caso ufficializzato e arriva a 112. Altri sette Comuni avanzano di un solo caso positivo: Parabiago, Vittuone, Sedriano, Mesero, Rescaldina, Turbigo e Magnago. Tutti gli altri restano fermi sul dato di ieri.

Ecco l’elenco dei casi registrati oggi nei Comuni con più di dieci positivi: Legnano251, Abbiategrasso 141, Magenta 112, Parabiago 77, Corbetta 66, Bareggio 68, Vittuone 59, Sedriano 59, Cerro Maggiore 55, Nerviano 50, Inveruno 48, Arluno 45, Busto Garolfo 44, San Vittore Olona 36, Castano Primo 33, Mesero 31, Canegrate 30, Villa Cortese 28, Ossona 24, Casorezzo 23, Rescaldina 22, Cuggiono 21, Robecco Sul Naviglio 18, Turbigo 18, Magnago 18, San Giorgio Su Legnano 15, Robecchetto con Induno 14, Buscate 12, Arconate 12, Vanzaghello 10, Motta Visconti 10