Legnano (Milano), 25 maggio 2020 – Solo sei Comuni con un numero in aumento di positivi al test per il coronavirus, solo un Comune con una crescita nelle ultime 24 ore superiore all’unità, il totale cumulativo di positivi al test dall’inizio dell’emergenza contenuto in sette sole unità: sono questi gli ultimi, incoraggianti numeri contenuti nel report odierno di regione Lombardia che fotografano la situazione nei 40 Comuni del territorio del Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense con almeno dieci casi accertati di coronavirus.

I Comuni con il numero di positivi al test in aumento sono Legnano (da 580 a 582), Parabiago (da 178 a 179), Magenta (da 161 a 162), Villa Cortese (da 80 a 81), Arluno (da 61 a 62)e Santo Stefano Ticino (da 27 a 28). Situazione invariata, invece, in tutti gli altri Comuni.

Ecco la lista dei quaranta Comuni del territorio con il dato cumulativo dei positivi al test del tampone dall’inizio dell’emergenza coronavirus: Legnano 582, Abbiategrasso 309, Parabiago 179, Magenta 162, Vittuone 145, Cerro Maggiore 118, Corbetta 102, Bareggio 89, Villa Cortese 81, San Vittore Olona 80, Sedriano 75, Busto Garolfo 73, Nerviano 72, Turbigo 70, Arluno 62, Inveruno 60, Mesero 55, Canegrate 48, Rescaldina 43, Castano Primo 42, Arconate 37, Marcallo Con Casone 35, Cuggiono 33, San Giorgio Su Legnano 32, Magnago 30, Ossona 29, Robecco Sul Naviglio 28, Santo Stefano Ticino 28, Casorezzo 27, Vermezzo Con Zelo 21, Motta Visconti 20, Cisliano 19, Robecchetto Con Induno 18, Dairago 17, Vanzaghello 14, Buscate 13, Ozzero 12, Albairate 11, Cassinetta di Lugagnano 11 e Boffalora Ticino 11.