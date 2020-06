Legnano (Milano), 15 giugno 2020 - Quota tremila positivi al test del tampone e per raggiungere il certo non voluto risultato oggi sono stati necessari i contagi nel 41esimo Comune del territorio che entra nella lista di quelli con almeno dieci casi tra i residenti: si tratta di Morimondo che in una sola giornata è passata da quattro a dodici casi. Pare si tratti di soggetti che erano risultati positivi al sierologico e che, di conseguenza, sono stati sottoposti al test del tampone risultato positivo. In numerosi casi si è trattato di un sierologico che riportava una positività lieve, esito di un virus vicino all’essere superato.

"I dati di oggi risentono di 109 tamponi eseguiti a fronte della positività al test sierologico regionale sui cittadini, 8 tamponi conseguenti a sierologici su operatori socio sanitari e 17 su ospiti delle rsa. Degli altri 125 cittadini positivi oggi, alcuni sono riferibili alla positività a seguito di sierologici privati – ha spiegato oggi l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commentando i dati - La maggior parte dei casi risulta essere debolmente positivo. Questo elemento evidenzia la presenza di anticorpi e di tracce del virus, la cui insorgenza risale però alle settimane precedenti”. Secondo Gallera “l'ampliamento della platea delle persone alle quali stiamo eseguendo il tampone, determina un maggior numero di positività che nella maggior parte dei casi non è legata a nuove insorgenze. Questo vasto sistema di screening serve proprio per prevenire e monitorare eventuali situazioni critiche, che al momento gli esperti delle Ats non evidenziano, soprattutto se si considera il fatto che siamo a un mese dal termine del lockdown"

Resta il fatto che con questi dodici nuovi casi complessivi nel Comune di Morimondo e con il più due negli altri quaranta (crescono solamente Magenta, ora sono 149, e Ozzero, 14) il totale dei positivi al test dall’inizio dell’emergenza coronavirus nel territorio che comprende Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense è ora di 3mila casi.