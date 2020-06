Legnano (Milano), 1 giugno 2020 - Due soli nuovi positivi in 24 ore al test del tampone per il coronavirus confermano che il territorio è ormai ben indirizzato verso la fine dell’emergenza e che, se non ci saranno comportamenti fuori dalle regole, gli ultimi due mesi di sofferenze e privazioni potrebbero diventare presto un ricordo. Il report odierno di Regione Lombardia ha infatti confermato un trend stabilizzato nell’ultima settimana: i due unici Comuni che hanno fatto rilevare un aumento, di una sola unità, nel calcolo cumulativo dei positivi al test sono stati Legnano (i casi sono ora 589) e Nerviano (75 positivi). Tutti gli altri Comuni del territorio che comprende Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense che il giorno prima avevano almeno dieci casi rilevati, non hanno avuto alcun aumento. Il totale dei casi rilevati dall’inizio dell’emergenza in questi Comuni è ora pari a 2.927 unità.

Per dare una dimensione della crescita dei casi su base settimanale nei Comuni di maggiori dimensioni, lunedì 25 maggio a Legnano erano stati registrati 582 casi, sette in meno rispetto a oggi. Abbiategrasso è cresciuta di sole due unità in una settimana (da 309 a 311) così come Parabiago (da 179 a 181) mentre Magenta ha un solo nuovo positivo in più. Sempre sette giorni fa, il totale dei casi rilevati in tutto il territorio era pari a 2.893 positivi al test: in una settimana e in tutti i 40 Comuni presi in considerazione, l’aumento può dunque essere misurato in 34 nuovi casi. Una crescita che solo poche settimane fa veniva facilmente rilevata in sole 24 ore.

Ecco il numero di positivi al test del tampone nei 40 Comuni del territorio presi in considerazione alla giornata di ieri: Legnano 589, Abbiategrasso 311, Parabiago 181, Magenta 163, Vittuone 147, Cerro Maggiore 117, Corbetta 104, Bareggio 89, San Vittore Olona 83, Villa Cortese 80, Sedriano 75, Busto Garolfo 74, Nerviano 75, Turbigo 70, Arluno 62, Inveruno 60, Mesero 57, Canegrate 50, Rescaldina 43, Castano Primo 41, Arconate 38, Marcallo Con Casone 35, Cuggiono 33, San Giorgio Su Legnano 33, Magnago 32, Ossona 29, Robecco Sul Naviglio 29, Santo Stefano Ticino 28, Casorezzo 27, Vermezzo Con Zelo 21, Motta Visconti 21, Cisliano 19, Robecchetto Con Induno 18, Dairago 17, Vanzaghello 14, Buscate 14, Ozzero 13, Boffalora Sopra Ticino 12, Albairate 12 e Cassinetta di Lugagnano 11.