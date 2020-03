Legnano (Milano), 20 marzo 2020 - «Questa non è un’epidemia, nessuno ci ha detto di stare a casa per la polmonite in passato anche se ha causato 1.122 morti al mese. I morti di coronavirus al mese oggi sono 827 al mese», «Mi spiegate perché non c’è un solo cinese contagiato in Italia?». Queste sono alcune delle affermazioni per le quali G. S., di professione mental coach, rischia di finire in guai seri. Anche perché queste e altre frasi decisamente molto più pesanti non sono state pronunciate al bar oppure in una conversazione in videochiamata con gli amici, ma in più di un video che l’uomo ha pubblicato su YouTube. Video che sono stati visti da migliaia di persone in tutta Italia. E che hanno attirato l’attenzione della polizia postale, che ora ha aperto un’indagine su di lui.

L’accusa a suo carico potrebbe a questo punto essere quella di istigazione a delinquere, visto che l’uomo non solo ha espresso come proprie - quando invece avrebbe dovuto perlomeno citare la fonte delle teorie che aveva scelto di veicolare online - ma ha anche scelto di utilizzare un hashtag, ovvero una sorta di slogan, particolarmente pericoloso in un momento delicato come è quello attuale. Mentre infatti l’appello ovunque - richiesta che spesso è disattesa, visto che ancora ieri i supermercati del Legnanese erano sin troppo frequentati e che strade e piazze spesso non sono deserte come invece dovrebbero essere - è quello di rimanere in casa per cercare di far diminuire il numero dei contagi da Sars-cov2 ovvero il virus che provoca la malattia del covid-19, G. S. ha lanciato l’hashtag #ioesco. Per fortuna ora modificato in #iopenso. Ora l’uomo rischia pesanti conseguenze penali. A difenderlo in sede legale sarà l’avvocato legnanese Salvatore Verdoliva, il cui lavoro non sarà certamente semplice.

Cercare di scagionare, o quantomeno di far ottenere la condanna minore possibile, un uomo che ha avanzato affermazioni di questo genere in un momento così delicato è quantomeno difficoltoso. Non tanto per le teorie, abbastanza stravaganti e complottiste, di cui comunque il mondo di internet è pieno. Quanto per l’esortazione a uscire di casa in barba a tutti i divieti avanzata in passato - e ora cancellata perlomeno per quanto riguarda gli hashtag dei video su YouTube - e che rappresenta un evidente invito a non rispettare una prescrizione governativa. Prescrizione con la quale si può essere d’accordo o che si può contestare, ma che di certo si è tenuti a rispettare in quanto cittadini residenti all’interno di uno Stato governato da regole ben precise.

Regole che in questo caso possono concretamente salvare vite umane ed evitare il diffondersi di una malattia che, al di là di tutti i dati, si sta rivelando letale per molti cittadini. Chiunque non rispetti la prescrizione di rimanere a casa e non fornisca una giustificazione più che convincente alle forze dell’ordine nel caso in cui si venga fermati per dei controlli non solo rischia una sanzione pecuniaria ma è anche passibile di una denuncia che in ogni caso non sarà cancellata dal casellario penale. Non rispettare le restrizioni imposte dal Governo in questi giorni proprio per porre un freno all’emergenza sanitaria da coronavirus quindi può risultare davvero problematico e costare molto caro. Così come consigliare di non prestare attenzione alle norme contenute nei decreti.