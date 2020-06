Legnano (Milano), 10 giugno 2020 - Si attendeva questo dato ormai da settimane, da quando la morsa del coronavirus pareva essersi allentata permettendo, in prima battuta, il cosiddetto passaggio alla cosiddetta Fase 2: l’ultimo report di regione Lombardia presentato nel pomeriggio di oggi ha certificato che, almeno per quanto riguarda i 40 comuni del territorio con almeno dieci casi verificati, la crescita dei nuovi positivi è stata uguale a zero.

Dall’inizio del monitoraggio è la prima volta che questo avviene e il dato non fa altro che rendere ancora più concreta la speranza di lasciarsi alle spalle - seppur conservando un atteggiamento prudente e mettendo in pratica le misure richieste - le sofferenze degli ultimi mesi. Non cambia dunque la situazione dei sette Comuni che sino a ieri avevano superato quota cento casi: Legnano 593, Abbiategrasso 315, Parabiago 181, Magenta 164, Vittuone 147, Cerro Maggiore 117 e Corbetta 106.

Va sempre ricordato che il dato che abbiamo riportato e preso in considerazione quotidianamente riguarda i Comuni del territorio che comprende l’area del legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense: il numero dei positivi al test del tampone per il coronavirus è cumulativo e evidenzia dunque tutti i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza.