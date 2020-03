Legnano (Milano), 24 marzo 2020 - A questo punto il dato giunge un poco inaspettato, ma i casi di positività al covid-19 a Legnano hanno fatto registrare nelle ultime 24 ore di rilevazioni un aumento considerevole, in netta controtendenza se rapportato con l’andamento dell’ultima settimana: i casi registrati nel report della giornata di oggi, infatti, sono ben 106 con un aumento di 14 unità rispetto al dato delle 24 ore precedenti. Si era passati dai 16 casi dell’11 di marzo ai 63 casi rilevati con il report del 18 marzo scorso. Da quel momento è facile ricostruire la progressione, che era stata piuttosto regolare e così misurata giorno dopo giorno: 71 casi il 20 marzo, 79 il giorno seguente, 86 il 22 marzo e, infine, i 92 casi registrati con il report di ieri, lunedì. È evidente che l’aumento delle ultime 24 ore non trova riscontri assimilabili nelle giornate precedenti.

Crescono anche i dati degli altri Comuni di tutta l’area: Abbiategrasso passa da 47 casi a 53 in 24 ore e Magenta da 42 a 49. A Sedriano sono stati rilevati 40 casi, con un aumento di una sola unità, mentre sono 33 a Bareggio, esattamente come il giorno precedente, e 35 a Vittuone (erano 32 solo 24 ore prima) . A Corbetta l’aumento è quasi del 20%, con un numero di casi rilevati che passa da 33 a 39.

Non cambia la situazione a Parabiago dove i casi restano fermi nell'ultima giornata a quota 30, mentre anche a Inveruno c’è un picco, con un passaggio in sole 24 ore da 22 a 27 casi di positività. Nerviano passa da 21 a 22 casi, mentre San Vittore e Cerro Maggiore hanno entrambi 24 casi rilevati a Arluno ne conta 23. A Busto Garolfo e Castano Primo i contagi sono oggi 18 e 15 a Canegrate. Casorezzo ha 12 casi accertati e Rescaldina resta ferma a undici positivi al tampone per il Covid-19. Ossona e Villa Cortese hanno infine 12 casi accertati e 10 sono gli abitanti positivi al test a Marcallo con Casone.