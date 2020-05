Legnano (Milano), 19 maggio 2020 - I positivi al tampone per il coronavirus in tutto il territorio crescono di 14 unità, mentre nel Comune più popoloso, Legnano, viene registrato un solo nuovo caso nelle ultime 24 ore: anche il report pubblicato oggi da Regione Lombardia, così come capita da una settimana a questa parte, ha restituito numeri confortanti per quanto riguarda i nuovi casi di coronavirus accertati nell’area geografica che comprende Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense. Gran parte dei Comuni del territorio, infatti, fanno registrare un incremento uguale a zero (tra questi anche Abbiategrasso e Parabiago), mentre quelli che crescono hanno un aumento di una sola unità con l’unica eccezione del Comune di Cerro Maggiore, che passa da 110 a 114 casi rilevati attraverso il test del tampone. Il numero cumulativo di casi accertati nei 40 Comuni del territorio con almeno dieci casi rilevati, dunque, è ora a pari a 2.828.

Ecco, infine, la lista dei quaranta Comuni del territorio con il dato cumulativo dei positivi al test del tampone dall’inizio dell’emergenza coronavirus: Legnano 560, Abbiategrasso 305, Parabiago, 176, Magenta 157, Vittuone 146, Cerro Maggiore 114, Corbetta 100, Bareggio 88, San Vittore Olona 79, Villa Cortese 80, Sedriano 73, Busto Garolfo 71, Turbigo 70, Nerviano 68, Arluno 61, Inveruno 58, Mesero 54, Canegrate 47, Castano Primo 42, Rescaldina 41, Marcallo Con Casone 35, Arconate 35, Cuggiono 32, San Giorgio Su Legnano 31, Ossona 29, Magnago 29, Santo Stefano Ticino 27, Robecco Sul Naviglio 28, Casorezzo