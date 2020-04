Legnano (Milano), 23 aprile 2020 - Il mistero sulla rsa Accorsi e su quello che sta accadendo all’interno della struttura prosegue: la situazione pare essere sempre più critica e, secondo l’ultimo conteggio fatto dagli operatori in servizio nella rsa di via Colombes, al momento ci sarebbero tra gli ospiti una ventina di decessi nell’ultimo mese, almeno otto ospiti sarebbero attualmente ricoverati in ospedale in condizioni da verificare e una ventina di operatori risulterebbero positivi al test del tampone per il coronavirus. Se il mese di marzo aveva dato solo i primi segnali di questa grave emergenza, indicazioni che imponevano una reazione immediata, appare ora certo che i problemi sono adesso emersi in tutta la loro gravità.

Sul fronte della direzione della rsa Accorsi e dei gestori della residenza, dunque Kcs Caregiver, ancora nessuna risposta: abbiamo provato nuovamente a contattare la casa madre, ma nessuno pare al momento intenzionato a chiarire la situazione. Una situazione di comunicazione azzerata verso l’esterno che è sottolineata anche dai famigliari degli ospiti, autori nei giorni scorsi di un esposto alla magistratura: "Siamo in attesa fiduciosa dell’intervento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio – spiegano -. Nelle ultime ore sembra che si sia sbloccato qualcosa con l’Ats della Città metropolitana. Restiamo in attesa di vedere finalmente un loro intervento con uomini, mezzi, medicine, presidi sanitari. Tutto quanto serva ad aiutare i nostri cari. Siamo ancora come su una corda tesa. Le informazioni sui nostri cari sono sempre scarse e dobbiamo dire che da parte di Kcs non vediamo svolte".

Eppure, anche in un momento di difficoltà, sarebbe forse bastato poco: "Abbiamo sempre più fortemente sollecitato un contatto con loro, ma sembrano tuttora latitanti – concludono -. È un peccato. È penoso far rilevare che, forse, un minor cinismo e una maggiore trasparenza con i parenti avrebbe evitato di arrivare così in fretta a una situazione di tale gravità".