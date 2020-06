Legnano, 10 giugno 2020 - L’onda del covid-19 non ha risparmiato la cittadinanza anziana e a pagare oltre modo il conto di questa pandemia sono stati gli anziani e soprattutto gli over 85 del territorio: a confermare quella che era ben più di un’impressione, poi consolidata dall’emergere dalle situazioni che hanno interessato numerose rsa del territorio, sono i dati pubblicati da Istat solo pochi giorni fa. Numeri attraverso i quali è possibile mettere a confronto i decessi registrati nel territorio a marzo e aprile di quest’anno (per i Comuni del Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense) con quelli degli anni precedenti e con la media di quegli stessi, ultimi cinque anni. Un confronto che rende ancor più evidente l’effetto reale dell’incidenza che il coronavirus ha avuto sulle classi d’età più deboli, un’incidenza che è solo parzialmente misurata attraverso le morti direttamente associabili al contagio.

I Comuni dell’area presi in considerazione dalle tabelle Istat sono 44 e il dato complessivo spiega già ampiamente quale incidenza abbia avuto il coronavirus: per quanto riguarda la fascia degli over 85 i mesi di marzo e aprile dell’anno in corso hanno fatto registrare 644 decessi, a fronte di una media nei cinque anni precedenti di 324 decessi nello stesso periodo. I decessi sono quindi praticamente raddoppiati. Sono stati Legnano e Parabiago a far registrare gli aumenti più considerevoli: Legnano più 170% (127 decessi, contro una media negli ultimi cinque anni di 47) e Parabiago più 127% (41 nel 2020, contro 18 di media annuale nell’ultimo quinquennio). La crescita è ugualmente accentuata anche a Magenta, che passa da una media annuale di 19,6 decessi ai 39 di quest’anno, mentre ad Abbiategrasso l’aumento della mortalità degli over 85 è calcolato in una percentuale che supera di poco il 60% ( da una media di 28,4 decessi nei due mesi presi in considerazione tra il 2015 e il 2019, ai 46 morti di quest’anno).

Il totale dei decessi in questi Comuni, a marzo e aprile del 202 senza distinzione di fascia d’età, è: a Legnano registrati in totale 206 decessi (erano 107 nel 2019 e 100 nel 2018), a Parabiago nello stesso periodo 78 (erano stati 34 nel 2019 e 42 nel 2018), a Magenta 66 (erano stati 51 nel 2019 e 37 nel 2018). Ad Abbiategrasso il totale dei decessi in questi due mesi del 2020 è stato di 70 unità (lo scorso anno erano stati 67, nel 2018 addirittura uno in più, 71). Il dato di Abbiategrasso è significativo perché, se non venisse presa in considerazione la classe degli over 85 con i considerevoli aumenti già sottolineati, il dato dei decessi relativo alle altre classi d’età sarebbe risultato quest’anno in evidente flessione. Solo sei Comuni hanno fatto segnare un calo dei decessi degli over 85 in questi due mesi del 2020 rispetto alla media degli anni precedenti, ma in tutti i casi si tratta di piccole realtà dove poche bastano poche unità per ribaltare la situazione: si tratta di Motta Visconti, Cassinetta di Lugagnano, Ossona, Marcallo con Casone, Boffalora sopra Ticino e Magnago. Se si prendono in considerazione i decessi collegati alle altre due fasce d’età a rischio (da 65 a 74 e da 75 a 84 anni), l’aumento misurato nei due mesi di riferimento del 2020 è meno accentuato, ma comunque evidente rispetto alla media del quinquennio precedente: i decessi di marzo e aprile 2020, nei 44 Comuni del territorio considerati e per la fascia da 65 a 74 anni, sono stati 150 contro una media nell’ultimo quinquennio di 113,8; quelli nella fascia tra 75 e 84 anni sono stati 395 a fronte di una media di 228,2 decessi nel quinquennio precedente.