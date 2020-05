Legnano (Milano), 16 maggio 2020 - Il totale dei nuovi positivi al tampone per la verifica del contagio da coronavirus era stato di dieci unità già ieri: oggi il report di ieri di Regione Lombardia ha confermato che la crescita giornaliera nei Comuni del territorio è ormai stabilizzata su questa cifra - di certo contenuta rispetto a un paio di settimane fa - e nei 36 Comuni presi in considerazione da questa statistica quotidiana l’aumento complessivo è stato, una volta ancora, di dieci unità.

Il numero totali dei positivi al test nell’area che comprende Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense è passato dunque da 2.682 a 2.692. Nei 36 Comuni che già nella giornata di ieri avevano almeno dieci positivi al test ufficializzati, in 29 casi l’aumento è stato uguale a zero. L’unico Comune a fare registrare un aumento superiore all’unità singola è stato ancora Legnano, che passa da 553 a 557 casi sul territorio. È stato corretto al ribasso, invece, il numero dei casi cumulativi accertato a Villa Cortese, che 24 ore prima erano 79 e che ora diventano in totale 78.

Ecco, come di consueto, i dati rilevati oggi per ognuno dei 35 Comuni del territorio, con il numero di contagi cumulativo verificato attraverso il test del tampone e calcolato dall’inizio dell’emergenza coronavirus: Legnano 557, Abbiategrasso 302, Parabiago 175, Magenta 154, Vittuone 146, Cerro Maggiore 110, Corbetta 96, Bareggio 88, San Vittore Olona 78, Villa Cortese 78, Sedriano 73, Busto Garolfo 71, Nerviano 66, Turbigo 70, Arluno 60, Inveruno 57, Mesero 53, Canegrate 47, Castano Primo 41, Rescaldina 40, Arconate 34, Cuggiono 32, San Giorgio Su Legnano 31, Ossona 28, Magnago 29, Robecco Sul Naviglio 27, Casorezzo 25, Motta Visconti 20, Robecchetto Con Induno 18, Buscate 14, Vanzaghello 14, Dairago 15, Ozzero 12, Albairate 10, Boffalora Ticino 10 e Cassinetta di Lugagnano 11.