Legnano (Milano), 10 maggio 2020 N- on era mai capitato dal 29 marzo ad oggi: per la prima volta l’aumento giornaliero dei contagi nei Comuni del territorio del Legnanese, Castanese, Abbiatense e Magentino risulta al di sotto delle dieci unità complessive. Un dato contenuto oggi nel report di Regione Lombardia e che contribuisce a rendere ancora più concrete le speranze di una "fase 2" all’insegna certo della prudenza, ma anche di un’attenuazione graduale dell’emergenza sanitaria.

I Comuni del territorio presi in considerazione in questa statistica sono quelli che, alla giornata di ieri, avevano almeno dieci casi di positivi al test ufficializzati sul loro territorio: ebbene, di questi 35 Comuni, nel raffronto tra il dato di ieri e quello odierno, ben trenta non hanno dovuto registrare alcun aumento, neppure un nuovo positivo, così che l’aumento totale in tutto il territorio è oggi misurabile in sole nove unità. Crescono solamente i dati di Legnano (da 519 a 524 casi rilevati), Parabiago (da 169 a 170), Vittuone ( da 144 a 145), Busto Garolfo (da 68 a 69) e San Giorgio su Legnano (da 27 a 28 casi di positività accertati). Il conto totale cumulativo dei casi di positività verificati attraverso il test del tampone è dunque pari a 2.579 unità.