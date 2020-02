Legnano (Milano), 2 febbraio 2020 - «Ho sentito che ci sono stati dei casi a Milano, ma a Legnano per fortuna nessuno", "Quelle persone hanno un rapporto malato con gli animali, il contagio arriva sicuramente da lì". La paura, si sa, molto spesso arriva dall’ignoranza e dalla cattiva informazione. E il caso dei coronavirus - al plurale, visto che i coronavirus sono una famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate. Quello di cui si parla attualmente è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati nella città di Wuhan nella Cina centrale - sta confermando proprio questa tendenza. A Legnano la psicosi non si è ancora diffusa, come testimoniano alcuni commercianti di origine cinese. "Abbiamo almeno venti clienti al giorno, ormai ci conoscono da anni e tutti si fidano di noi - spiega Gianni Zhao della sartoria che fa anche riparazioni in corso Magenta -. Nessuno dei nostri clienti è preoccupato a causa del virus. Io e tutte le persone che lavorano qui non torniamo in Cina da almeno due anni, impossibile quindi anche solo essere esposti al pericolo".

Nel centro di Legnano le attività commerciali i cui titolari sono nati in Cina sono diverse. Nessuna di queste ha subìto un calo negli affari a causa della psicosi da coronavirus. "Per ora nessuno ci ha neppure chiesto informazioni sul virus - raccontano Ming Zhang e Vicky Zho del negozio di casalinghi di corso Magenta -. A Legnano non sembrano esserci particolari preoccupazioni fra la gente. Paura? Noi non ne abbiamo, non andiamo in Cina da almeno tre anni". "Le persone a volte fanno di tutta l’erba un fascio, basta che vedano qualcuno con i tratti somatici orientali e pensano subito che venga dalla Cina e per di più dalla zona in cui si sono verificati più casi di coronavirus" sottolinea Giulia Xue, titolare con il fratello del ristorante e caffetteria “Corner Pizza & Coffee” di corso Magenta e ormai cittadina italiana da anni. "Qualche cittadino entra da noi, fa qualche battuta sul virus e poi mi guarda per capire se sono malata - afferma ridendo -. Non sanno che non basta avere gli occhi a mandorla per essere contagiati. Io e la mia famiglia non torniamo in Cina da molti anni. I nostri clienti comunque non si lasciano condizionare dalle voci o da allarmismi infondati. All’inizio qualcuno ci chiedeva persino se per le nostre pizze facevamo arrivare la mozzarella dalla Cina. Noi ci abbiamo sempre riso su, ma i pregiudizi non mancano". Eppure “Corner Pizza & Coffee” è uno dei pochi ristoranti pizzeria in provincia di Milano certificati ufficialmente dall’Associazione italiana celiachia e quindi accessibili anche a chi è allergico al glutine. Il che è garanzia di attenzione e qualità.

C’è chi non si lascia condizionare dalle voci e, anzi, si informa. "All’inizio ero un po’ spaventato, poi ho iniziato a informarmi e a leggere sui siti specializzati e mi sono reso conto di come la verità fosse un’altra: non solo in Italia non ci sono rischi, ma molte persone che sono state contagiate all’estero sono anche guarite. Non è vero che di coronavirus si muore per forza" sottolinea Orazio, fra gli avventori di un bar. "Paura? No, semplicemente ci informiamo. Un minimo di preoccupazione c’è, ma più leggiamo e più ci tranquillizziamo - dichiarano Laura Maino e Jacopo Frigerio -. Non ha senso non andare a mangiare sushi, anche perché è un cibo giapponese e quindi con la Cina non c’entra nulla, o cercare di evitare persone dai tratti orientali". C’è anche chi ogni giorno non solo lavora, ma è impegnata anche a combattere contro i pregiudizi. "Sono italiana e lavoro per due cinesi - racconta Ilaria Muratore -. Preoccupazione? Mai avuta. Tante persone muoiono putroppo nel mondo per diverse malattie, questa è una di quelle. Le false notizie stanno ingigantendo una situazione che a oggi è nella norma".

COME AVVIENE IL CONTAGIO

Il contagio può avvenire attraverso la saliva tossendo o starnutendo, tramite contatti diretti con persone malate e che presentino già i sintomi ovvero toccando o stringendo la mano e poi portandola alle mucose e toccando un oggetto o una superficie contaminati dal virus e portandosi le mani non ancora lavate su bocca, naso oppure occhi. Il tasso di mortalità è del 2%, come ogni normale influenza. Se lo si contrae, si possono assumere i farmaci per l’influenza.

COME EVITARE IL CONTAGIO

Per evitare il contagio basta lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o soluzioni alcoliche ed evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate, lavare superfici potenzialmente infette ed evitare carne cruda.