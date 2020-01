Corbetta (Milano), 5 gennaio 2020 - Ha investito un ragazzo ed è scappato. Un altro caso di omissione di soccorso è avvenuto a Corbetta. Erano le 21 di venerdì sera in viale della Repubblica, rettilineo che dalla caserma dei vigili del fuoco arriva al bivio che porta alle frazioni, quando un automobilista ha urtato un 18enne che si trovava a bordo strada. Era nei pressi del ristorante Anselmo’s quando è successo. L’automobilista non si è fermato e ha proseguito la marcia facendo momentaneamente perdere le tracce. Il ragazzo ferito non era in gravi condizioni, per fortuna. È stato soccorso da un equipaggio della Croce Bianca di Sedriano e dall’equipe dell’automedica. Stabilizzato con tutti i presidi del caso è stato trasferito, con il codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Gli agenti della Polizia locale di Corbetta, ancora in servizio l’altra sera, sono giunti sul posto per cominciare le indagini. C’erano anche i carabinieri a supporto.

Gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi utili rimasti sull’asfalto per poter identificare al più presto il responsabile. Sono stati diramati gli indizi alle pattuglie in circolazione e ai comandi delle polizie locali vicine a Corbetta. Il giovane investitore, di 44 anni, dopo l’incidente, ha proseguito la marcia alla volta di Albairate. Ed è stato proprio ad Albairate che ieri mattina la Polizia locale, guidata dal comandante Davide Losa, lo ha rintracciato. Trasferito al comando di Corbetta gli agenti hanno provveduto a verbalizzare l’accaduto e a inviare gli atti alla Procura. Nei suoi confronti verrà spiccata una denuncia a piede libero per omissione di soccorso.

«Fondamentale è stata la collaborazione tra polizie locali – ha commentato il sindaco corbettese Marco Ballarini – agenti e ufficiali in servizio sono riusciti a dare una risposta pressoché immediata a quanto avvenuto provvedendo all’identificazione del veicolo investitore e del suo conducente». Quanto al ragazzo investito ha riportato una ferita alla coscia e alla testa. Era cosciente dopo l’urto ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per scongiurare complicazioni. È stato trattenuto in ospedale in osservazione.