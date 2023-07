Corbetta, Pro Loco multata dalla polizia locale: sanzione da 5000 euro

Corbetta (Milano), 3 luglio 2023 - Una multa di 5000 euro da parte della polizia locale di Corbetta alla Pro Loco per aver somministrato una bevanda ad una persona non associata all’interno del circolo privato di parco Ferrario in paese. Gli agenti hanno trovato un avventore senza tessera che stava consumando nel locale ed è scattata la multa salata di ben 5000 euro all'associazione.

Dalla Pro Loco hanno voluto spiegare: "Confermiamo la presenza di una persona che stava consumando dentro alla struttura e che non era tesserata. Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto e vogliamo subito lasciarcelo alle spalle. Si tratta di un piccolo incidente di percorso. Ci teniamo a sottolineare che abbiamo un totale di 220 soci e siamo in regola con i loro tesseramenti. Ora vogliamo concentrarci sui nostri prossimi appuntamenti con l’auspicio che tutto possa andare sempre per il meglio. Anzi cogliamo l’occasione per invitare le persone che volessero avvicinarsi alla nostra realtà per collaborare con noi perché siamo sempre in cerca di nuovi volontari".

Oggi fuori dalla struttura è stato affisso una cartello che ricorda che l’ingresso all’interno del bar è riservato solamente ai soci. Così il sindaco Marco Ballarini: "Mi spiace veramente tanto per l’episodio che si è verificato. Credo però che questo sia stato un semplice incidente di percorso. Mi auguro, anzi ne sono convinto, che questa circostanza non si ripeterà".