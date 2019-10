Corbetta (Milano), 12 ottobre 2019 - Dalla sedia a rotelle… si alza e cammina senza alcun bisogno di ausilio. Un nuovo miracolo a Corbetta? Non scomodiamo la Madonna che qui è di casa e di miracoli veri ne ha già compiuti parecchi. Si tratta solo di un falso invalido smascherato dagli agenti della polizia locale.



L'uomo che chiedeva l’elemosina sul piazzale di un supermercato alla periferia della città era stato segnalato dai cittadini alla polizia locale. Non era la prima volta che si vedeva sulle piazze della città, vicino alle chiese e nei luoghi di maggior passaggio a chiedere l’elemosina. Solitamente aveva tra le braccia un cagnolino.

Lo faceva per accaparrarsi le simpatie dei residenti, che lo aiutavano con qualche mancia. Aveva tra le braccia il cagnolino anche l’altra mattina quando appunto i vigili urbani lo hanno raggiunto. L’uomo è un bosniaco irregolare (il suo permesso di soggiorno era scaduto da tempo) senza alcuna patologia che lo obblighi a stare su una carrozzina. Difatti, durante i controlli, l’uomo si è alzato ed ha camminato sino a raggiungere l’auto dei vigili, con la quale è stato accompagnato in Questura. La carrozzina è stata sequestrata.

