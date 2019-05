Legnano (Milano), 31 maggio 2019 - Faranno appello i due legnanesi condannati a quattro anni dal tribunale di Busto Arsizio. Alessandra Faiella ed Alberto Tenconi non ci stanno, e hanno dato mandato allo studio legale Brumana di Legnano di proseguire nei gradi di giudizio, contro la decisione del collegio presieduto dal giudice Renata Peragallo. Una vicenda, quella dei due «amici» che data attorno al febbraio dello scorso anno quando, secondo la requisitoria del pm, la donna avrebbe stordito un amico, invitato a sorseggiare un aperitivo, per poi rubargli la carta di credito e far prelevare al Tenconi circa 500 euro allo sportello bancomat.

Altra invece la versione della donna, la quale ammette di aver chiesto soldi all’amico invitato poi in albergo, che accettò l’invito. Poi il passaggio del bancomat, volontario, all’amico per poter prelevare la cifra di 500 euro dallo sportello. Le immagini di videosorveglianza della banca avevano mostrato solo la figura di un soggetto completamente travisato che svolgeva le operazioni allo sportello. Adesso dovrà essere l’avvocato della coppia a dimostrare che non ci fu dolo, come invece ampiamente dimostrato dal pm durante la requisitoria del pubblico ministero Francesca Parola.