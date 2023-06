Controllo di vicinato più diffuso Olgiate Olona fa scuola: 31 gruppi

Un confronto importante nei giorni scorsi sull’esperienza dei gruppi di Controllo di vicinato, sempre più diffusa nei comuni del territorio. Al Museo del tessile nel corso dell’incontro, introdotto dal sindaco Emanuele Antonelli, si è fatto il punto della situazione a Busto Arsizio, dove al momento sono 11 i gruppi attivi in vari quartieri, esperienza da ampliare con il coinvolgimento dei cittadini in altre zone.

Relatori della serata il comandante della polizia locale di Olgiate Olona, Alfonso Castellone, e il nuovo comandante della polizia locale di Busto Arsizio, Stefano Lanna. Castellone ha presentato l’esperienza olgiatese, il comune è stato tra i primi nel territorio ad avviare il progetto, oggi sono 31 i gruppi attivi, mentre Lanna ha lanciato un messaggio chiaro: "La segnalazione di episodi che riguardano la sicurezza in città va fatta prima di tutto al 112, non sui social", come invece capita troppe volte di vedere.

In città l’obiettivo è allargare l’esperienza perché la collaborazione del Controllo di vicinato è importante e, come è stato ricordato nella serata, "nelle zone in cui c’è, diminuiscono drasticamente i reati, aumentano le segnalazioni per i tentativi; aumenta il senso di appartenenza del territorio, si torna a parlare, migliora il rapporto con le forze dell’ordine e funge da protezione per i soggetti più vulnerabili".

Ros.For.