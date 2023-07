Controllo di Vicinato, a Cassano Magnago pronti tre nuovi gruppi

Si amplia il servizio di Controllo di vicinato a Cassano Magnago. Pronti a cominciare la loro attività tre nuovi gruppi in diverse zone della città, come illustrato nei giorni scorsi dalla consigliera delegata dal sindaco Nicoletta Stagni, dall’assessore alla Sicurezza Massimo Zaupa, e dal comandante della Polizia Locale, Raffaele Esposito. Ha spiegato nella presentazione dell’iniziativa Nicoletta Stagni: "Sono attivi tre nuovi gruppi di controllo di vicinato, che sono anche corposi, ognuno conta dai dodici ai venti aderenti", sono presenti nella zona di via Brunelleschi, di via Cinque giornate e di via Del Lavoro. " I cittadini – ha sottolineato - sentono la questione sicurezza ed è positivo che il controllo si estenda". Ma si guarda ad un ulteriore ampliamento, lo ha fatto rilevare il comandante della Polizia locale Esposito "l’obiettivo sarebbe di arrivare a coprire tutti i rioni nel rispetto delle regole e nella consapevolezza che si deve lavorare a un sistema integrato, non certo a sostituirsi alle forze di polizia". Una richiesta di sicurezza che aumenta in prossimità del periodo delle ferie e le sentinelle dei gruppi già attivi sono dunque una presenza preziosa per intercettare movimenti sospetti e allertare per tempo le forze dell’ordine contrastando le intenzioni di malintenzionati, ladri e truffatori che purtroppo non si concedono vacanze e quando la città si svuota sono agevolati nell’entrare in azione. Oggi il Controllo di vicinato cassanese conta undici gruppi in totale ma entro l’anno ne partiranno altri, c’è dunque attenzione al progetto da parte dei cittadini. Il lavoro di costruzione dei gruppi si svolge in più fasi: la ricerca degli aderenti, gli incontri preparatori e la formazione, con la Polizia Locale coinvolta per spiegare competenze e ruoli. Per formare nuovi gruppi sono già arrivate al Comune adesioni, un segnale di interesse da parte dei cassanesi pronti a collaborare.Rosella Formenti