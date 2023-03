Controlli nell’ex Isotta Denunciato pusher straniero irregolare

Un trentenne tunisino irregolare è stato trovato dalla polizia locale di Saronno all’interno dell’ex Isotta Fraschini in possesso di un quantitativo di droga superiore a quello consentito per l’uso personale per questi tre reati è stato denunciato. Nelle prime ore del mattino gli agenti del comando di polizia locale hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’area dismessa. In un container era nascosto un tunisino di trent’anni. L’uomo era irregolare sul territorio nazionale e per questo è stato denunciato per l’inosservanza delle norme che regolano l’immigrazione in Italia. Era in possesso di 15 grammi di hashish e denunciato anche per il possesso ai fini di spaccio. Una denuncia che si aggiunge a quella per invasione di edifici e terreni visto che si era introdotto in una proprietà privata senza titolo.