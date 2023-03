Controlli di vicinato L’iniziativa avanza

Con la nuova piazza in questi mesi in via di realizzazione arriva anche il gruppo di controllo del vicinato "commerciale": nel pomeriggio di mercoledì, infatti, il nuovo gruppo denominato "Popolo-Venegoni" , il dodicesimo di questo tipo costituito in città, è stato presentato nell’area pedonale a pochi passi dalla stazione ferroviaria dall’assessore legnanese alla quotidianità, Monica Berna Nasca, dal comandate della polizia locale, Daniele Ruggeri, da Alessandra Nicora, responsabile cittadina del controllo di vicinato, ed Enzo Tesoro, assistente civico del Comune per questo ambito.

L’area di interesse è quella di piazza del Popolo e di tutto l’asse di via Venegoni: come noto i gruppi di controlli di vicinato servono per tradurre in pratica un sistema di sicurezza partecipata dove cittadini e, in questo caso, commercianti che già presidiano il territorio si pongono come referenti diretti della polizia locale per le segnalazioni, così da ridurre i tempi di intervento. In questo momento Legnano può contare su 33 gruppi di controllo di vicinato "residenziali" che coinvolgono 1.264 famiglie e su 12 gruppi di commercianti per 344 aderenti: dopo quello di piazza del Popolo e via Venegoni verranno presto attivati due nuovi gruppi di controllo.

P.G.