Controlli anti-abusivi allo scalo Daspo urbano per 10 senzatetto

Si intensificano i servizi di controllo dei carabinieri di Gallarate presso l’Aeroporto Malpensa per contrastare i fenomeni di abusivismo, accattonaggio, molesto e permanenza di soggetti senza fissa dimora, ripristinando situazioni di decoro e garantendo condizioni di sicurezza ai lavoratori e ai passeggeri mentre lo scalo si prepara all’aumento dei viaggiatori in vista delle feste pasquali, un assaggio del traffico estivo. L’altro giorno, dopo il servizio della scorsa settimana, i militari hanno effettuato altri controlli di concerto con l’Ufficio Polizia di Frontiera che si sono conclusi con la segnalazione all’autorità amministrativa per violazione della normativa per la sicurezza delle città, di 10 soggetti, per la maggior parte italiani, tutti senza fissa dimora, e sottoposti al provvedimento di "Daspo urbano". Nel corso del servizio è stato denunciato in stato di libertà uno dei soggetti controllati per la violazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Ferno mentre sanzioni sono state elevate a carico di altri due soggetti per inottemperanza all’ordine di allontanamento emesso nei loro confronti in precedenza. Di recente una clochard all’interno del Terminal 1 aveva aggredito una lavoratrice, il sindacato Adl aveva quindi richiamato l’attenzione sulla necessità di garantire più sicurezza. I controlli intensificati sono una risposta. R.F.