Conciliazione casa-lavoro, in ospedale è possibile

Spazi di lavoro che promuovono la salute, i comportamenti vituosi, la prevenzione delle dipendenze patologiche. Imprese che cercano di mettere in pratica la conciliazione casalavoro. Martedì Ats Città metropolitana Milano ha premiato nel capoluogo 205 aziende (delle province di Milano e Lodi) nell’ambito del programma “Workplace health promotion“, percorso che ha come obiettivo la promozione dei cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro, per renderli ambienti favorevoli all’adozione e diffusione di stili di vita salutari. Sul territorio il riconoscimento (una targa) è andato ai quattro ospedali dell’Asst Ovest Milanese (Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta), al Comune di Corbetta, ai Gruppi Cap di Legnano, Canegrate, Magenta e Turbigo, alla Roveda di Parabiago e al NMS Group e società controllate di Nerviano. Le aziende “Whp“ di Ats hanno adottato diverse buone pratiche per migliorare la salute dei propri lavoratori e prevenire le malattie croniche non trasmissibili, modificando abitudini non salutari per quanto riguarda l’alimentazione, l’attività fisica, il fumo di tabacco e i comportamenti additivi, come ad esempio il consumo di alcol, il consumo di sostanze e il gioco d’azzardo patologico.

Gli ambienti di lavoro rappresentano luoghi di grande interesse per la promozione della salute, in quanto microcosmi in cui le persone trascorrono molto tempo, maturano importanti esperienze e relazioni, condividono valori e stili di vita. S.V.