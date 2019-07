© Riproduzione riservata

Legnano (Milano), 2 luglio 2019 - Serata che vai, spettacolo che trovi. Uno spettacolo coinvolgente, divertente, emozionante e di una qualità sopraffina: questo è stata la quinta serata del Rugby Sound, rassegna che ha ormai ampiamente superato le ventimila presenze di pubblico e si presenta al giro di boa di questa sera in una forma eccezionale. Così come eccezionali sono stati gli artisti sul palco: Alex Uhlmann, già frontman dei Planet Funk, ha liberato un'energia incredibile insieme alla sua band. Talento, grinta, messaggi profondi da comunicare e soluzioni elettroniche che si mescolano con elementi acustici: tutto questo è stato Alex Uhlmann. Dopo di lui, sul palco ecco la storia del rock: Omar Pedrini e la sua band hanno portato in scena i Timoria. Storia della musica. Rock puro, arrabbiato, energico anche oltre vent'anni dopo quell'album che ha cambiato la musica italiana. Quell'album che migliaia di persone all'isola del Castello di Legnano questa sera hanno cantato a squarciagola. Una serata, quindi, per veri intenditori quella che è andata in scena oggi martedì 2 luglio. E gli intenditori sono stati davvero tanti. Fra questi moltissimi "ragazzi del rugby": è grazie al loro impegno se questo festival è diventato negli anni così popolare a livello internazionale. Da una leggenda come Omar Pedrini, domani si passa a un'altra: mercoledì 3 luglio J-Ax e Dj Jad ovvero gli Articolo 31 porteranno a Legnano la storia del vero rap italiano delle origini. Insieme a loro alcuni volti nuovi del rap attuale: Mr Rain e Jefeo. Lo show sarà accompagnato dall'arte di Raptuz. La serata è già sold out da giorni. Il 4 luglio toccherà ai Folkstone. Il giorno seguente sarà il turno di un altro graditissimo ritorno: dalla Sardegna il rap d'autore di Salmo. La Zarro Night farà ballare e cantare tuttiinvece il 6 luglio, prima di lasciare spazio domenica 7 alla chiusura con il botto con la divina Skin e gli Skunk Anansie. Ogni sera c'è la possibilità di bere e mangiare con la Street Food Parade così come ogni sera si potrà partecipare ad un aftershow sempre diverso. L'ingresso è dalle 19 per quasi tutte le serate. Sono previsti controlli all'ingresso durante ogni serata. Sarà quindi attrezzarsi con la necessaria pazienza per non creare ulteriori lungaggini. Cristiana Mariani