“Comuni attivi”, dalla Provincia fondi per 11 milioni

La Provincia di Varese ha lanciato lo strumento dei "Comuni attivi". L’ente guidato dal presidente Marco Magrini ha deciso infatti di destinare alle amministrazioni locali l’avanzo di amministrazione di Villa Recalcati. I sindaci nelle scorse settimane sono stati invitati a presentare progetti da finanziare con un totale di 12 milioni di euro di risorse. E i comuni hanno risposto all’appello, presentando 78 progetti. Ne sono stati ammessi 53 sula base di una serie di parametri e ambiti di riferimento. 31 i progetti considerati strategici, 22 quelli relativi alla sicurezza stradale. A partecipare sono stati oltre 60 comuni, così suddivisi: 21 quelli sotto i 3000 abitanti, 19 da 3000 a 5000, 13 da 5000 a 10mila, 7 da 10mila a 30mila, 4 sopra i 30mila abitanti e infine una comunità montana. Poco più di 11 milioni di euro l’ammontare complessivo dei finanziamenti che la Provincia erogherà. Una prima parte, il 20%, sarà assegnata al momento del bando per la progettazione, il resto all’aggiudicazione dei lavori ossia fine anno per le opere minori, giugno 2024 per quelle più articolate. Intanto la Provincia accoglie nel suo organico il nuovo direttore generale, Maurizio Federici. L.C.